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Черги на кордоні України 16 жовтня: на якому пункті найбільше авто

16 жовтня 2023 07:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 16 жовтня
Черга авто на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на сьогодні, 16 жовтня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 16 жовтня: пункти пропуску

Станом на 00:30 16 жовтня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 16 жовтня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 8 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 16 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 40 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 80 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 11 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 15 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 1831 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 16 жовтня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 11 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 16 жовтня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 6 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 16 жовтня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 12 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 16 жовтня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, в Україні вже діє єдиний реєстр військовозобов'язаних. І він наповнений вже на понад 90%. У зв'язку з цим почала ширитися інформація, що ця система впливає на процес перетину кордону.

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