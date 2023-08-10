Черги на кордоні України сьогодні, 10 серпня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Станом на сьогодні, 10 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Читайте також:

Черги на кордоні України 10 серпня

Станом на 00:00 10 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" — 19 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 60 л/а, 5 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 30 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 70 л/а, 17 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 70 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 140 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 80 л/а, 11 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 123 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);

"Смільниця" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" — 17 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко запропонував не випускати чоловіків з України ще три роки після перемоги. У мережі спалахнув скандал через таку ініціативу.