Черги на кордоні України сьогодні, 16 серпня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Станом на сьогодні, 16 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Станом на 00:00 16 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" — 11 автобуси (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 95 л/а, 3 автобусів (електронначерга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 50 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 30 л/а, 3 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 100 л/а, 10 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 70 л/а, 13 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 144 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);

"Смільниця" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 10 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

"Тиса" — 18 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 4 л/а, 8 автобуси, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Республіка Молдова:

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, від часу повномасштабного вторгнення РФ прикордонники викрили понад 6 тис. осіб, які намагалися покинути Україну, використовуючи підробні документи.

Тож відтепер виїхати за межі країни військовозобов'язаним українцям стане ще важче. Щоб ефективно виявляти ухилянтів, які намагаються втекти за кордон, прикордонники користуватимуться електронними базами ТЦК та СП.