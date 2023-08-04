Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Станом на сьогодні, 4 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 4 серпня

Станом на 00:00 4 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" — 21 електронна автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 60 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 100 л/а, 13 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 50 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 140 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 65 л/а, 16 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 6 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);

"Смільниця" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 14 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

"Тиса" — 0 л/а, 13 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Республіка Молдова:

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора затримав начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ через хабарі. Чиновника підозрюють у тому, що він за кошти допомагав чоловікам виїхати за кордон.

Також ми писали, що останнім часом інформаційний простір наповнюють новини про розкішний відпочинок народних обранців за кордоном. Так лише наприкінці липня двох нардепів виключили з фракції "Слуга народу".

На запитання, чи можна було б взагалі не випускати депутатів ВР за кордон, голова фракції "Слуга народу" відповів — ні.