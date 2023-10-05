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Черги на кордоні України: яка ситуація 5 жовтня

5 жовтня 2023 06:17
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Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 5 жовтня
Черга авто на кордоні України. Фото: PAP/Darek Delmanowicz
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на сьогодні, 5 жовтня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 5 жовтня: пункти пропуску

Станом на 00:00 5 жовтня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 5 жовтня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 12 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 6 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 15 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 20 л/а, 15 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 22 автобуси (електронна черга), 20 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 1319 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 5 жовтня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 7 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 5 жовтня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 1 л/а, 13 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 5 жовтня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 10 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 5 жовтня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що під час загальної мобілізації та воєнного стану, які тривають в Україні майже 600 днів, військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років, включно зі студентами, заборонено перетинати кордон. Проте деяким здобувачам вищої освіти дозволили виїжджати з країни. 

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