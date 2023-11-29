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Черги на кордоні України — яка ситуація сьогодні ввечері

29 листопада 2023 21:52
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні ввечері, 29 листопада
Черги автомобілів на кордоні. Фото: Granica / Кордон PL — UA
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Станом на сьогоднішній вечір, 29 листопада, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 29 листопада: пункти пропуску

Станом на вечір 29 листопада черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у декількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 17 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 6 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 50 л/а, 6 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 80 л/а, 17 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 60 л/а, 29 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 2384 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 5 автобуси (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 14 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 4 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобуси (електронна черга), 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, в Держприкордонслужбі України повідомили про відновлення роботи пункту пропуску "Угринів — Долгобичув". КПП перебуває на кордоні з Польщею.

Також ми писали, що польські далекобійники погрожуть розпочати тотальну блокаду кордону з Україною. 

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