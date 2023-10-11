Pixel 8A: що відомо про бюджетну версію смартфонів Google
11 жовтня 2023 19:45
У порівнянні Pixel 7a наступна модель буде вужчою та тоншою. Фото: digitaltrends.com
Google готується випустити доступнішого смартфона лінійки Pixel 8 — Pixel 8A. OnLeaks та Smartprix, як завжди, поділилися неофіційним рендером пристрою, та спрогнозували його дизайн.
Про це написав SmartPrix.
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Зміни в дизайні Pixel 8а
- Найпомітніша зміна в дизайні Pixel 8a — телефон стане вужчим та тоншим. Розміри смартфона становитимуть 152,1 x 72,6 x 8,9 мм проти 152,4 x 72,9 x 9 мм у Pixel 7a.
- Pixel 8а отримає оновлений корпус із закругленими кутами, що відрізняється від коробчастої форми попередника.
- Пристрій отримає 6,1-дюймовий плоский екран.
- Смартфон матиме дві задні камери та одну фронтальну.
Характеристики Pixel 8а
- За даними бенчмаркінгу Geekbench, Pixel 8a працює на базі заниженої версії чіпсета Tensor G3 у поєднанні з графічним процесором Mali-G715.
- Смартфон має 8 ГБ оперативної пам'яті.
- Працює під управлінням Android 14.
Раніше ми писали, який зі смартфонів краще обрати: Samsung Galaxy S23 або Google Pixel 8. Також повідомляли, які нові функції з'явилися у смартгодиннику Google Pixel Watch 2.