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Очереди на границе Украины 15 октября: на каком пункте больше всего авто

15 октября 2023 07:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины сегодня, 15 октября
Очередь авто на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На сегодня, 15 октября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 15 октября: пункты пропуска

По состоянию на 00:30 15 октября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 15 октября

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 15 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 45 л/а, 6 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 40 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 80 л/а, 20 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 23 автобуса (электронная очередь), 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 1887 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 15 октября

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 6 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 15 октября

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 3 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 15 октября

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 20 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 15 октября

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что согласно изменениям, которые Кабинет министров Украины внес в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, разрешительный "лимит" для водителей, осуществляющих международные автоперевозки, будет увеличен.

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