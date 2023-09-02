Очереди на границе Украины сегодня, 2 сентября

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление

На сегодня, 2 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 2 сентября

По состоянию на 00:01 2 сентября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Ягодин" — 12 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 70 л/а, 8 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 10 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 90 л/а, 11 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 25 л/а, 5 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 80 л/а, 28 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 18 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 11 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 16 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

"Тиса" — 0 л/а, 16 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 8 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Республика Молдова:

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, Кабинет Министров Украины разрешил выезд за границу одной категории студентов и курсантов. Покинуть страну смогут мужчины, получающие образование по авиационным специальностям и не подлежащие призыву во время мобилизации.

Также мы писали, что государственную границу каждый день пересекают многие люди, не оставляют попыток уехать и мужчины, пытающиеся избежать мобилизации. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал об изменениях в пересечении границы Украины, сотрудничестве с военкоматами и особенностях работы КПП "Покровка" Сумской области.