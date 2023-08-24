Очереди на границе Украины сегодня, 24 августа

Очереди на границе Украины: какая ситуация 24 августа
На сегодня, 24 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины 24 августа
По состоянию на 00:00 24 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Ягодин" — 11 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 150 л/а, 10 автобуса (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 50 л/а, 3 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 110 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 60 л/а, 16 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 140 л/а, 26 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 70 л/а, 25 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 70 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" — 242 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 5 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Венгрия:
- "Тиса" — 30 л/а, 23 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 10 автобусы (электронная очередь), 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Республика Молдова:
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, правоохранители разоблачили одессита, который ради денег способствовал незаконному пересечению государственной границы. За совершенное правонарушителю грозит до девяти лет лишения свободы.
Уклоняющегося "бизнесмен" находил через интернет. С помощью мессенджера злоумышленник предоставлял клиентам детали процесса пересечения границы. Кроме того, он снабжал трансфером к государственной границе. За эти услуги он требовал 4000 долларов США.