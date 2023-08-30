Очереди на границе Украины сегодня, 30 августа

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На сегодня, 30 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 30 августа

По состоянию на 00:01 30 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Ягодин" — 11 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 10 л/а, 10 автобусы (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 30 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 11 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 45 л/а, 16 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 30 л/а, 8 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 343 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Венгрия:

"Тиса" — 20 л/а, 7 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что государственную границу ежедневно пересекают многие люди, не оставляют попыток уехать и мужчины, пытающиеся избежать мобилизации. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал об изменениях в пересечении границы Украины, сотрудничестве с военкоматами и особенностях работы КПП "Покровка" Сумской области.