Очереди на границе Украины сегодня, 7 августа

Очереди на границе Украины: какая ситуация 7 августа
На сегодня, 7 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины 7 августа
По состоянию на 00:00 7 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Ягодин" — 13 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 20 л/а, 18 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 50 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 100 л/а, 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 16 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 67 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 35 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часа).
Венгрия:
- "Тиса" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Республика Молдова:
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, что в Украине продлен срок действия военного положения и общей мобилизации до 15 ноября 2023 года. Соответственно и дальше выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будет ограничен.