Очереди на границе Украины — какая ситуация сегодня вечером

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На сегодняшний вечер, 17 ноября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

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По состоянию на 18:00 17 ноября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей

"Ягодин" — 18 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 50 л/а, 6 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 10 л/а, 3 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 60 л/а, 16 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 14 автобусов (электронная очередь), 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 1614 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словацкой Республикой

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 7 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией

"Тиса" — 8 л/а, 10 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 5 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что Одесской области правоохранители разоблачили очередную схему переправки мужчин за границу для уклонения от военной службы. Так называемая "сваха" находила потенциальных клиентов в Интернете и предлагала им жениться на женщине с детьми.

Жительница Одессы подыскивала женщин с инвалидностью и организовывала их брак с мужчинами призывного возраста. "Супруги" вместе выезжали за границу, впоследствии женщина возвращалась в Украину, а через некоторое время семейная пара разводилась. За свои услуги "сваха" получала 4 500 долларов США, из которых часть "жених" по ее указанию отдавал своей будущей фиктивной жене.