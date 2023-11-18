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Очереди на границе Украины — какая ситуация сегодня вечером

18 ноября 2023 23:23
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня, 18 ноября
Очередь авто на границе Украины. Фото: border.gov.md
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

На сегодняшний вечер, 18 ноября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

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По состоянию вечер 18 ноября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 14 сентября

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" - 22 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" - 40 л/а, 6 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" - 80 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" - 20 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" - 60 л/а, 16 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" - 0 л/а, 28 автобусов (электронная очередь), 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 1694 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 14 сентября

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" - 0 л/а, 14 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 14 сентября

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" - 20 л/а, 6 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 14 сентября

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" - 0 л/а, 7 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
  • "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 14 сентября

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что Одесской области правоохранители разоблачили очередную схему переправки мужчин за границу для уклонения от военной службы. Так называемая "сваха" находила потенциальных клиентов в Интернете и предлагала им жениться на женщине с детьми.

Жительница Одессы подыскивала женщин с инвалидностью и организовывала их брак с мужчинами призывного возраста. "Супруги" вместе выезжали за границу, впоследствии женщина возвращалась в Украину, а через некоторое время семейная пара разводилась. За свои услуги "сваха" получала 4 500 долларов США, из которых часть "жених" по ее указанию отдавал своей будущей фиктивной жене.

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