Очереди на границе Украины по состоянию на 3 декабря

Очереди на западной границе Украины. Фото: Западное управление ГНСУ

На сегодня, 3 декабря, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 3 декабря: пункты пропуска

По состоянию на 21:00, 3 декабря очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей

"Ягодин" — 19 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 50 л/а, 7 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 30 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 80 л/а, 18 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 15 л/а, 18 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 2439 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словацкой Республикой

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 4 автобуса (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией

"Тиса" — 10 л/а, 9 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 21:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 6 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;

"Красноильск" —- 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что на границе Украины с Польшей протестующие из партии "Конфедерация" заблокировали перевозку патрульных катеров, которые нашему государству передали США. Они отправили груз военного назначения в конец очереди.

Кроме того, на западной границе Украины пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" откроют для проезда пустых грузовиков. Это первый пункт в перечне мероприятий, направленных на разблокирование польско-украинской границы.