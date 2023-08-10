Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Новый недорогой смартфон Samsung Galaxy A05: первые подробности arrow

Новый недорогой смартфон Samsung Galaxy A05: первые подробности

10 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy A05: первые подробности о новом бюджетном смартфоне
Новинка станет преемником Galaxy A04 2022 года. Фото: notebookcheck.net
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Samsung готовится к запуску бюджетного смартфона Galaxy A05. Судя по данным Geekbench, гаджет получит существенные обновления по сравнению с предшественником.

Об этом сообщила GSMarena.

Читайте также:

Появились данные о Samsung Galaxy A05 с несколькими номерами моделей: SM-A055F и SM-A055M, а также версии с двумя SIM-картами. Сейчас вариант F прошел несколько прогонов в Geekbench 6.

Результаты прогонов в Geekbench 6.

Процессор

Учитывая таблицу результатов, телефон работает на базе чипсета MediaTek Helio G85 (MT6769V/CZ). Это приличное обновление по сравнению с Galaxy A04, который использовал Helio P35.

Оба чипа выполнены по 12-нм техпроцессу, но G85 имеет два ядра Cortex-A75 (2,0 ГГц) и шесть ядер A55 (1,8 ГГц), по сравнению с восемью ядрами Cortex-A53 на P35. Это удваивает однопоточную производительность и улучшает результаты многопоточных тестов. Кроме того, Mali-G52 MC2 более чем вдвое быстрее графического процессора PowerVR GE8320.

Оперативная память

Этот конкретный аппарат Galaxy A05 был оснащен 4 ГБ оперативной памяти, что является приличным показателем в этой категории, но и у A04 были версии с 3 ГБ и 4 ГБ на борту. Этого достаточно, чтобы запустить полнокровный Android 13, а не опускаться в Go Edition.

Ранее мы писали о лучших смартфонах для фотографирования в 2023 году. Также публиковали рейтинг смартфонов Android по соотношению цена-качество в 2023 году.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Выборы во время войны: действительно ли власть готовится к гонке. Эксклюзив

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз