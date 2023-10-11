Pixel 8A: что известно о бюджетной версии смартфонов Google

В сравнении Pixel 7a следующая модель будет более узкая и тонкая. Фото: digitaltrends.com

Google готовится выпустить более доступный смартфон линейки Pixel 8 — Pixel 8A. OnLeaks и Smartprix, как всегда, поделились неофициальным рендером устройства и спрогнозировали его дизайн.

Об этом написал SmartPrix.

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Изменения в дизайне Pixel 8а

Самое заметное изменение в дизайне Pixel 8a — телефон станет более узким и тонким. Размеры смартфона составят 152,1 x 72,6 x 8,9 мм против 152,4 x 72,9 x 9 мм у Pixel 7a.

Pixel 8а получит обновленный корпус с закругленными углами, отличающийся от коробчатой формы предшественника.

Устройство получит 6,1-дюймовый плоский экран.

Смартфон будет иметь две задние камеры и одну переднюю.

Google Pixel 8a. Рендеры: OnLeaks / Smartprix

Характеристики Pixel 8а

По данным бенчмаркинга Geekbench, Pixel 8a работает на базе заниженной версии чипсета Tensor G3 в сочетании с графическим процессором Mali-G715.

Смартфон имеет 8 ГБ оперативной памяти.

Работает под управлением Android 14.

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