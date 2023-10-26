ТОП 25 нових гібридних автомобілів в Україні у вересні 2023 року
Попри стабільне подорожчання палива в Україні, лише вісім з 25 моделей нових гібридних авто змогли збільшити продажі у вересні. Такий парадокс багато в чому пояснює недосконала статистика ГСЦ МВС, яка не завжди розрізняє гібриди за типом установки та глибиною електрифікації.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Найбільших втрат зазнав лідер — Toyota RAV4, хоча це поки що й не вплинуло на його позицію в рейтингу. А ось скорочення продаж Toyota Camry коштувало одразу двох місць у переліку.
Найбільшого прогресу теж досягли моделі Toyota. Yaris Cross зі 116-сильною установкою 1.5 MHEV e-CVT продав у вересні на 15 машин більше, а Highlander 2.5h e-CVT потужністю 243 к.с. – на 14 авто.
ТОП 25 нових гібридних автомобілів в Україні у вересні 2023 року
- Toyota RAV4: продано 176 нових автомобілів (-49 проти серпня);
- Mercedes-Benz GLE: 72 (-22);
- Toyota Corolla Cross: 69 (-16);
- Toyota Yaris Cross: 68 (+15);
- Nissan X-Trail: 58 (-9);
- Toyota Camry: 56 (-22);
- Audi Q8: 49 (-3);
- Nissan Qashqai: 48 (-21);
- BMW X5: 28 (+6);
- Volvo XC90: 26 (-7).
- Land Rover Range Rover: 23 (-2);
- Land Rover Range Rover Sport: 21 (-11);
- Lexus RX: 19 (+1);
- Audi Q7: 19 (-17);
- Toyota Highlander: 16 (+14);
- Hyundai Tucson: 16 (+1);
- Audi Q5: 13 (+2);
- Volvo XC60: 12 (-8);
- Toyota C-HR: 12 (-17);
- Mercedes-Benz GLC :11 (+9);
- BMW X6: 11 (-2);
- Volvo XC40: 10 (+4);
- Honda CR-V: 10 (+3);
- Land Rover Defender: 9 (-3);
- BMW X7: 8 (-6).
У підсумку бренд Toyota продав у вересні найбільше гібридів – 406. За ним розмістилися Nissan – 106 машин, Audi – 103, Mercedes-Benz – 96 та BMW – 73.
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