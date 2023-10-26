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ТОП 25 нових гібридних автомобілів в Україні у вересні 2023 року

26 жовтня 2023 14:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 25 нових гібридних автомобілів в Україні у вересні 2023 року
У вересні в Україні темп продажі гібридів загальмувався. Фото: whichcar.com.au
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Попри стабільне подорожчання палива в Україні, лише вісім з 25 моделей нових гібридних авто змогли збільшити продажі у вересні. Такий парадокс багато в чому пояснює недосконала статистика ГСЦ МВС, яка не завжди розрізняє гібриди за типом установки та глибиною електрифікації.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Найбільших втрат зазнав лідер — Toyota RAV4, хоча це поки що й не вплинуло на його позицію в рейтингу. А ось скорочення продаж Toyota Camry коштувало одразу двох місць у переліку.

Найбільшого прогресу теж досягли моделі Toyota. Yaris Cross зі 116-сильною установкою 1.5 MHEV e-CVT продав у вересні на 15 машин більше, а Highlander 2.5h e-CVT потужністю 243 к.с. – на 14 авто.

ТОП 25 нових гібридних автомобілів в Україні у вересні 2023 року

  1. Toyota RAV4: продано 176 нових автомобілів (-49 проти серпня);
  2. Mercedes-Benz GLE: 72 (-22);
  3. Toyota Corolla Cross: 69 (-16);
  4. Toyota Yaris Cross: 68 (+15);
  5. Nissan X-Trail: 58 (-9);
  6. Toyota Camry: 56 (-22);
  7. Audi Q8: 49 (-3);
  8. Nissan Qashqai: 48 (-21);
  9. BMW X5: 28 (+6);
  10. Volvo XC90: 26 (-7).
  11. Land Rover Range Rover: 23 (-2);
  12. Land Rover Range Rover Sport: 21 (-11);
  13. Lexus RX: 19 (+1);
  14. Audi Q7: 19 (-17);
  15. Toyota Highlander: 16 (+14);
  16. Hyundai Tucson: 16 (+1);
  17. Audi Q5: 13 (+2);
  18. Volvo XC60: 12 (-8);
  19. Toyota C-HR: 12 (-17);
  20. Mercedes-Benz GLC :11 (+9);
  21. BMW X6: 11 (-2);
  22. Volvo XC40: 10 (+4);
  23. Honda CR-V: 10 (+3);
  24. Land Rover Defender: 9 (-3);
  25. BMW X7: 8 (-6).

У підсумку бренд Toyota продав у вересні найбільше гібридів – 406. За ним розмістилися Nissan – 106 машин, Audi – 103, Mercedes-Benz – 96 та BMW – 73.

Раніше ми писали про 4 переваги та 2 недоліки водіння Toyota Prius Prime 2023. Також було названо 10 головних проблем гібридних автомобілів.

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