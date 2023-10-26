У вересні в Україні темп продажі гібридів загальмувався. Фото: whichcar.com.au

Попри стабільне подорожчання палива в Україні, лише вісім з 25 моделей нових гібридних авто змогли збільшити продажі у вересні. Такий парадокс багато в чому пояснює недосконала статистика ГСЦ МВС, яка не завжди розрізняє гібриди за типом установки та глибиною електрифікації.

Про це повідомив AUTO.RIA.

Читайте також:

Найбільших втрат зазнав лідер — Toyota RAV4, хоча це поки що й не вплинуло на його позицію в рейтингу. А ось скорочення продаж Toyota Camry коштувало одразу двох місць у переліку.

Найбільшого прогресу теж досягли моделі Toyota. Yaris Cross зі 116-сильною установкою 1.5 MHEV e-CVT продав у вересні на 15 машин більше, а Highlander 2.5h e-CVT потужністю 243 к.с. – на 14 авто.

ТОП 25 нових гібридних автомобілів в Україні у вересні 2023 року

Toyota RAV4: продано 176 нових автомобілів (-49 проти серпня); Mercedes-Benz GLE: 72 (-22); Toyota Corolla Cross: 69 (-16); Toyota Yaris Cross: 68 (+15); Nissan X-Trail: 58 (-9); Toyota Camry: 56 (-22); Audi Q8: 49 (-3); Nissan Qashqai: 48 (-21); BMW X5: 28 (+6); Volvo XC90: 26 (-7). Land Rover Range Rover: 23 (-2); Land Rover Range Rover Sport: 21 (-11); Lexus RX: 19 (+1); Audi Q7: 19 (-17); Toyota Highlander: 16 (+14); Hyundai Tucson: 16 (+1); Audi Q5: 13 (+2); Volvo XC60: 12 (-8); Toyota C-HR: 12 (-17); Mercedes-Benz GLC :11 (+9); BMW X6: 11 (-2); Volvo XC40: 10 (+4); Honda CR-V: 10 (+3); Land Rover Defender: 9 (-3); BMW X7: 8 (-6).

У підсумку бренд Toyota продав у вересні найбільше гібридів – 406. За ним розмістилися Nissan – 106 машин, Audi – 103, Mercedes-Benz – 96 та BMW – 73.

Раніше ми писали про 4 переваги та 2 недоліки водіння Toyota Prius Prime 2023. Також було названо 10 головних проблем гібридних автомобілів.