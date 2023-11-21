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Блокада кордону зі Словаччиною — як пропускатимуть вантажівки з та до України

21 листопада 2023 19:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Блокада кордону зі Словаччиною — як пропускатимуть вантажівки з та до України
Черги з вантажівок на кордоні України. Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Словацькі перевізники заблокували пропускний пункт "Вишнє-Нємецке-Ужгород" на кордоні України зі Словаччиною. Пропускатимуть по одній вантажівці з України та чотири в Україну за одну годину.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

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Як пропускатимуть вантажівки на кордоні зі Словаччиною

За інформацією Державної митної служби України від сьогодні, 21 листопада, з 20:00 словацька сторона пропускатиме з України по одній вантажівці за годину. В Україну впускатимуть чотири вантажних авто. Натомість рух легкових авто залишиться незмінним.

"Пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі", — зазначили у Державній митній службі України.

Повідомлення митників
Повідомлення Державної митної служби України. Фото: скриншот допису Державної митної служби України.

Зазначається, що митники вживають усіх необхідних заходів для врегулювання ситуації із блокуванням кордону.

Нагадаємо, словацькі перевізники заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке". Про терміни блокади не повідомляється. На території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке" в напрямку України перебуває близько 300 вантажівок. 

Українські перевізники 21 листопада влаштували свій мітинг на пункті пропуску "Краківець-Корчова". Вони вимагають у поляків зняти блокаду та відпустити водіїв додому.

На українсько-польському кордоні тривають страйки. Наразі черга фур з боку Польщі на пункті пропуску "Рава-Руська" досягла понад 53 км.

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