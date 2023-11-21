Блокада границы со Словакией — как будут пропускать грузовики из и в Украину
Словацкие перевозчики заблокировали пропускной пункт "Вишне-Немецкое — Ужгород" на границе Украины со Словакией. Пропускают по одному грузовику из Украины и четыре в Украину за один час.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Как будут пропускать грузовики на границе со Словакией
По информации Государственной таможенной службы Украины, с сегодняшнего дня, 21 ноября, с 20:00 словацкая сторона будет пропускать из Украины по одному грузовику в час. В Украину будут впускать четыре грузовых автомобиля. Движение легковых автомобилей останется неизменным.
"Пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме", — отметили в Государственной таможенной службе Украины.
Отмечается, что таможенники принимают все необходимые меры для урегулирования ситуации с блокированием границы.
Напомним, словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". О сроках блокады не сообщается. На территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое" в направлении Украины находится около 300 грузовиков.
Украинские перевозчики 21 ноября устроили свой митинг на пункте пропуска "Краковец-Корчева". Они требуют у поляков снять блокаду и отпустить водителей домой.
На украинско-польской границе продолжаются забастовки. В настоящее время очередь фур со стороны Польши на пункте пропуска "Рава-Русская" достигла более 53 км.
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