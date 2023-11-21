Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Блокада границы со Словакией — как будут пропускать грузовики из и в Украину arrow

Блокада границы со Словакией — как будут пропускать грузовики из и в Украину

21 ноября 2023 19:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Блокада границы со Словакией — как будут пропускать грузовики из и в Украину
Очереди из грузовиков на границе Украины. Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Словацкие перевозчики заблокировали пропускной пункт "Вишне-Немецкое — Ужгород" на границе Украины со Словакией. Пропускают по одному грузовику из Украины и четыре в Украину за один час.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Читайте также:

Как будут пропускать грузовики на границе со Словакией

По информации Государственной таможенной службы Украины, с сегодняшнего дня, 21 ноября, с 20:00 словацкая сторона будет пропускать из Украины по одному грузовику в час. В Украину будут впускать четыре грузовых автомобиля. Движение легковых автомобилей останется неизменным.

"Пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме", — отметили в Государственной таможенной службе Украины.

Сообщения таможенников
Уведомление Государственной таможенной службы Украины. Фото: скриншот поста Государственной таможенной службы Украины

Отмечается, что таможенники принимают все необходимые меры для урегулирования ситуации с блокированием границы.

Напомним, словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". О сроках блокады не сообщается. На территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое" в направлении Украины находится около 300 грузовиков. 

Украинские перевозчики 21 ноября устроили свой митинг на пункте пропуска "Краковец-Корчева". Они требуют у поляков снять блокаду и отпустить водителей домой.

На украинско-польской границе продолжаются забастовки. В настоящее время очередь фур со стороны Польши на пункте пропуска "Рава-Русская" достигла более 53 км.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме