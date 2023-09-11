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Черги на кордоні України: яка ситуація 11 вересня

11 вересня 2023 06:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 11 вересня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на сьогодні, 11 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 11 вересня: пункти пропуску

Станом на 00:00 11 вересня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Черги на кордоні з Польщею:

  • "Ягодин" — 14 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 120 л/а, 7 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 80 л/а, 22 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 407 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні з Угорщиною:

  • "Тиса" — 10 л/а, 13 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що очільник пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що наразі за законом українки можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Також він розповів і про наявність процедури, відповідно до якої прикордонники б перевіряли, чи є жінка військовозобов’язаною.

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