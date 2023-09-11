Черги на кордоні України сьогодні, 11 вересня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Станом на сьогодні, 11 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Станом на 00:00 11 вересня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Черги на кордоні з Польщею:

"Ягодин" — 14 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 120 л/а, 7 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 80 л/а, 22 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 407 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні з Угорщиною:

"Тиса" — 10 л/а, 13 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що очільник пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що наразі за законом українки можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Також він розповів і про наявність процедури, відповідно до якої прикордонники б перевіряли, чи є жінка військовозобов’язаною.