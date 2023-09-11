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Очереди на границе Украины: какая ситуация 11 сентября

11 сентября 2023 06:17
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Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины сегодня, 11 сентября
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На сегодня, 11 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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По состоянию на 00:00 11 сентября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Очереди на границе с Польшей:

  • "Ягодин" — 14 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 120 л/а, 7 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 80 л/а, 22 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 407 электронных в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе с Венгрией:

  • "Тиса" — 10 л/а, 13 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что глава пресс-службы командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что по закону украинки могут беспрепятственно выезжать за границу. Также он рассказал и о наличии процедуры, согласно которой пограничники проверяли бы, является ли женщина военнообязанной.

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