Очереди на границе Украины сегодня, 11 сентября

Очереди на границе Украины: какая ситуация 11 сентября
На сегодня, 11 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины 11 сентября: пункты пропуска
По состоянию на 00:00 11 сентября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Очереди на границе с Польшей:
- "Ягодин" — 14 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 120 л/а, 7 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 80 л/а, 22 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 407 электронных в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Очереди на границе с Венгрией:
- "Тиса" — 10 л/а, 13 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, что глава пресс-службы командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что по закону украинки могут беспрепятственно выезжать за границу. Также он рассказал и о наличии процедуры, согласно которой пограничники проверяли бы, является ли женщина военнообязанной.