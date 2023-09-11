Очереди на границе Украины сегодня, 11 сентября

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На сегодня, 11 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Читайте также:

Очереди на границе Украины 11 сентября: пункты пропуска

По состоянию на 00:00 11 сентября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Очереди на границе с Польшей:

"Ягодин" — 14 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 120 л/а, 7 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 80 л/а, 22 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 407 электронных в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе с Венгрией:

"Тиса" — 10 л/а, 13 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что глава пресс-службы командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что по закону украинки могут беспрепятственно выезжать за границу. Также он рассказал и о наличии процедуры, согласно которой пограничники проверяли бы, является ли женщина военнообязанной.