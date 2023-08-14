Черги на кордоні України сьогодні, 14 серпня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: depositphotos.com

Станом на сьогодні, 14 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 14 серпня

Станом на 00:00 14 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" — 17 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 80 л/а, 4 автобуси (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 30 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 50 л/а, 19 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 40 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 70 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 20 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 50 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);

"Смільниця" — 15 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що в Україні тривають досі триває воєнний стан та мобілізація, які продовжили до 15 листопада 2023 року. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років придатні до служби, проте значна їхня частина виїхала за кордон. Через це група нардепів розробила радикальний законопроєкт, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.