Очереди на границе Украины сегодня, 14 августа

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: depositphotos.com

На сегодня, 14 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 14 августа

По состоянию на 00:00 14 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Ягодин" — 17 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 80 л/а, 4 автобуса (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 30 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 50 л/а, 19 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 40 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 70 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 20 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 50 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом свыше 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);

"Смольница" — 15 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что в Украине продолжаются до сих пор военное положение и мобилизация, которые продлили до 15 ноября 2023 года. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет пригодны к службе, однако значительная их часть уехала за границу. Поэтому группа нардепов разработала радикальный законопроект, предусматривающий наказание в виде лишения свободы.