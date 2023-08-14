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Очереди на границе Украины: какая ситуация 14 августа

14 августа 2023 06:15
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Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины сегодня, 14 августа
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: depositphotos.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На сегодня, 14 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 14 августа

По состоянию на 00:00 14 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Ягодин" — 17 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 80 л/а, 4 автобуса (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 30 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 50 л/а, 19 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 40 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 70 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 20 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 50 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом свыше 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
  • "Смольница" — 15 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что в Украине продолжаются до сих пор военное положение и мобилизация, которые продлили до 15 ноября 2023 года. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет пригодны к службе, однако значительная их часть уехала за границу. Поэтому группа нардепов разработала радикальный законопроект, предусматривающий наказание в виде лишения свободы.

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