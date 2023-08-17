Черги на кордоні України сьогодні, 17 серпня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Станом на сьогодні, 17 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Читайте також:

Черги на кордоні України 17 серпня

Станом на 00:00 17 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" — 16 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 65 л/а, 8 автобусів (електронначерга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 50 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 140 л/а, 18 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 70 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" —130 л/а, 13 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 100 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 272 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);

"Смільниця" — 75 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 10 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

"Тиса" — 5 л/а, 11 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Республіка Молдова:

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, з початку масштабної війни 2,4 млн громадян України залишили країну і не повернулися. Пік повернень на батьківщину припадав на другу половину 2022 року та весняні місяці 2023 року.

Примітно, що навесні 2023 року було більше тих, хто повернувся до України, аніж тих, хто її покинув. Однак до літа картина змінилася. Лише за перше півріччя 2023 року лише 3% громадян, які залишили Україну, не повернулися. У попередньому році ця частка була набагато вищою: 27,5% — у першій половині року, та 13,6% — за весь рік.