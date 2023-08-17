Очереди на границе Украины сегодня, 17 августа

Очереди на границе Украины: какая ситуация 17 августа
На сегодня, 17 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины 17 августа
По состоянию на 00:00 17 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Ягодин" — 16 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 65 л/а, 8 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 50 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 140 л/а, 18 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 70 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" —130 л/а, 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 100 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 272 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
- "Смольница" — 75 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 10 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Венгрия:
- "Тиса" — 5 л/а, 11 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Республика Молдова:
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, с начала масштабной войны 2,4 млн. граждан Украины покинули страну и не вернулись. Пик возвращений на родину приходился на вторую половину 2022 и весенние месяцы 2023 года.
Примечательно, что весной 2023 года было больше вернувшихся в Украину, чем тех, кто ее покинул. Однако к лету картина изменилась. Только за первое полугодие 2023 года только 3% покинувших Украину граждан не вернулись. В предыдущем году эта доля была намного выше: 27,5% — в первой половине года и 13,6% — за весь год.