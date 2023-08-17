Очереди на границе Украины сегодня, 17 августа

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На сегодня, 17 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Читайте также:

Очереди на границе Украины 17 августа

По состоянию на 00:00 17 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Ягодин" — 16 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 65 л/а, 8 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 50 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 140 л/а, 18 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 70 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" —130 л/а, 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 100 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 272 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);

"Смольница" — 75 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

"Тиса" — 5 л/а, 11 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Республика Молдова:

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, с начала масштабной войны 2,4 млн. граждан Украины покинули страну и не вернулись. Пик возвращений на родину приходился на вторую половину 2022 и весенние месяцы 2023 года.

Примечательно, что весной 2023 года было больше вернувшихся в Украину, чем тех, кто ее покинул. Однако к лету картина изменилась. Только за первое полугодие 2023 года только 3% покинувших Украину граждан не вернулись. В предыдущем году эта доля была намного выше: 27,5% — в первой половине года и 13,6% — за весь год.