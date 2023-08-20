Черги на кордоні України сьогодні, 20 серпня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Станом на сьогодні, 20 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 20 серпня

Станом на 00:00 20 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" — 20 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 110 л/а, 12 автобусів (електронначерга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 50 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 100 л/а, 18 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 45 л/а, 17 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 120 л/а, 20 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 90 л/а, 12 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 14 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);

"Смільниця" — 50 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" — 40 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 35 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

"Тиса" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Республіка Молдова:

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Порубне" на Буковині прикордонники вилучили колекцію орденів і медалей часів Другої світової війни. Їх місцевий житель намагався незаконно вивезти через кордон до Румунії.

В іншому випадку на пункті пропуску "Красноїльськ" виявили дві монети номіналом 1 долар США 1888 та 1923 років випуску. Їх перевозив в особистих речах 43-річний водій, який прямував за кордон автомобілем Mercedes.