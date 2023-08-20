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Черги на кордоні України: яка ситуація 20 серпня

20 серпня 2023 06:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 20 серпня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на сьогодні, 20 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 20 серпня

Станом на 00:00 20 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Ягодин" — 20 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 110 л/а, 12 автобусів (електронначерга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 50 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 100 л/а, 18 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 45 л/а, 17 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 120 л/а, 20 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 90 л/а, 12 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 14 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);
  • "Смільниця" — 50 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словацька Республіка:

  • "Малий Березний" — 40 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 35 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

 Угорщина:

  • "Тиса" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів.

 Румунія:

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

 Республіка Молдова:

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Порубне" на Буковині прикордонники вилучили колекцію орденів і медалей часів Другої світової війни. Їх місцевий житель намагався незаконно вивезти через кордон до Румунії.

В іншому випадку на пункті пропуску "Красноїльськ" виявили дві монети номіналом 1 долар США 1888 та 1923 років випуску. Їх перевозив в особистих речах 43-річний водій, який прямував за кордон автомобілем Mercedes.

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