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Очереди на границе Украины: какая ситуация 20 августа

20 августа 2023 06:17
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Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины сегодня, 20 августа
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На сегодня, 20 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 20 августа

По состоянию на 00:00 20 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Ягодин" — 20 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 110 л/а, 12 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 50 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 100 л/а, 18 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 45 л/а, 17 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 120 л/а, 20 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 90 л/а, 12 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 14 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
  • "Смольница" — 50 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" — 40 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 35 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

  • "Тиса" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Республика Молдова:

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в пункте пропуска "Порубное" на Буковине пограничники изъяли коллекцию орденов и медалей времен Второй мировой войны. Их местный житель пытался незаконно вывезти через границу в Румынию.

В противном случае на пункте пропуска "Красноильск" обнаружили две монеты номиналом 1 доллар США 1888 и 1923 годов выпуска. Их перевозил в личных вещах 43-летний водитель, следовавший за границу на автомобиле Mercedes.

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