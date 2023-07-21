Черги на кордоні України: яка ситуація 21 липня
21 липня 2023 06:10
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: ДПСУ
Станом на 21 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
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Черги на кордоні України 21 липня
Станом на 05:30 21 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 50 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" — 40 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" — 30 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" — 30 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 3 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Угорщина:
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки України знешкодила три міжнародних злочинних угруповання. Вони допомагали ухилянтам виїхати з країни.