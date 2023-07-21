Очереди на границе Украины: какая ситуация 21 июля
21 июля 2023 06:10
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: ГНСУ
По состоянию на 21 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
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Очереди на границе Украины 21 июля
По состоянию на 05:30 21 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 50 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 40 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 30 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" — 30 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 3 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Венгрия:
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов.
Напомним, что контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила три международных преступных группировки. Они помогали уклонистам уехать из страны.