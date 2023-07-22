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Черги на кордоні України: яка ситуація 22 липня

22 липня 2023 06:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України 22 липня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: itc.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на 22 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 22 липня

Станом на 05:30 22 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Рава-Руська" — 60 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Краківець" — 120 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 20 л/а, 13 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Угорщина:

  • "Тиса" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що через дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, які були спричинені повномасштабним вторгненням РФ, військовозобов'язаним чоловікам заборонили виїзд з країни без поважних причин. Водночас була створена система "Шлях", яка дозволяла законно перетинати кордон чоловікам-волонтерам, тим самим допомагаючи ЗСУ, ВПО та іншим українцям, які опинилися в скрутному становищі через війну. Та, на жаль, цією системою активно почали користуватися недоброчесні громадяни, які виїжджали волонтерами та не поверталися назад. 

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