Черга автомобілів на кордоні України. Фото: itc.ua

Станом на 22 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Читайте також:

Черги на кордоні України 22 липня

Станом на 05:30 22 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" — 60 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" — 120 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 20 л/а, 13 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Угорщина:

"Тиса" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що через дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, які були спричинені повномасштабним вторгненням РФ, військовозобов'язаним чоловікам заборонили виїзд з країни без поважних причин. Водночас була створена система "Шлях", яка дозволяла законно перетинати кордон чоловікам-волонтерам, тим самим допомагаючи ЗСУ, ВПО та іншим українцям, які опинилися в скрутному становищі через війну. Та, на жаль, цією системою активно почали користуватися недоброчесні громадяни, які виїжджали волонтерами та не поверталися назад.