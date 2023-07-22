Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: itc.ua

По состоянию на 22 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 22 июля

По состоянию на 05:30 22 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 60 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 120 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 20 л/а, 13 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Венгрия:

"Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Напомним, что из-за действия военного положения и общей мобилизации в Украине, вызванных полномасштабным вторжением РФ, военнообязанным мужчинам запретили выезд из страны без уважительных причин. В то же время была создана система "Шлях", которая позволяла законно пересекать границу мужчинам-волонтерам, тем самым помогая ВСУ, ВПЛ и другим украинцам, оказавшимся в затруднительном положении из-за войны. Но, к сожалению, этой системой активно начали пользоваться неблагочестивые граждане, которые уезжали волонтерами и не возвращались назад.