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Очереди на границе Украины: какая ситуация 22 июля

22 июля 2023 06:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины 22 июля
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: itc.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на 22 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 22 июля

По состоянию на 05:30 22 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 60 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" — 120 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 20 л/а, 13 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Венгрия:

  • "Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Напомним, что из-за действия военного положения и общей мобилизации в Украине, вызванных полномасштабным вторжением РФ, военнообязанным мужчинам запретили выезд из страны без уважительных причин. В то же время была создана система "Шлях", которая позволяла законно пересекать границу мужчинам-волонтерам, тем самым помогая ВСУ, ВПЛ и другим украинцам, оказавшимся в затруднительном положении из-за войны. Но, к сожалению, этой системой активно начали пользоваться неблагочестивые граждане, которые уезжали волонтерами и не возвращались назад.

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