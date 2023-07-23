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Черги на кордоні України: яка ситуація 23 липня

23 липня 2023 06:17
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Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України 23 липня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: ДПСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на 23 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 23 липня

Станом на 00:00 23 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 110 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 60 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Рава-Руська" — 20 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Грушів" — 55 л/а, 13 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Краківець" — 90 л/а, 22 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 30 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 4 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

 Словацька Республіка:

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

 Угорщина:

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

 Румунія:

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

 Республіка Молдова:

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, через дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, які були спричинені повномасштабним вторгненням рф, військовозобов'язаним чоловікам заборонили виїзд з країни без поважних причин. Водночас була створена система "Шлях", яка дозволяла законно перетинати кордон чоловікам-волонтерам, тим самим допомагаючи ЗСУ, ВПО та іншим українцям, які опинилися в скрутному становищі через війну. Та, на жаль, цією системою активно почали користуватися недоброчесні громадяни, які виїжджали волонтерами та не поверталися назад. 

Тож, задля того, щоб зменшити кількість таких "втікачів" від мобілізації, Мінінфраструктури розробило критерії для виїзду за кордон за системою "Шлях".

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