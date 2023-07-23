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Очереди на границе Украины: какая ситуация 23 июля

23 июля 2023 06:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины 23 июля
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: ГНСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на 23 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 23 июля

По состоянию на 00:00 23 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 110 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 60 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 20 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 55 л/а, 13 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" — 90 л/а, 22 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 4 электронная в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Республика Молдова:

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, из-за действия военного положения и общей мобилизации в Украине, вызванных полномасштабным вторжением России, военнообязанным мужчинам запретили выезд из страны без уважительных причин. В то же время была создана система "Шлях", которая позволяла законно пересекать границу мужчинам-волонтерам, тем самым помогая ВСУ, ВПЛ и другим украинцам, оказавшимся в затруднительном положении из-за войны. Но, к сожалению, этой системой активно начали пользоваться неблагочестивые граждане, которые уезжали волонтерами и не возвращались назад.

Для того, чтобы уменьшить количество таких "беглецов" от мобилизации, Мининфраструктуры разработало критерии для выезда за границу по системе "Шлях".

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