Очереди на границе Украины: какая ситуация 23 июля
По состоянию на 23 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины 23 июля
По состоянию на 00:00 23 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 110 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 60 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 20 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 55 л/а, 13 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" — 90 л/а, 22 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 30 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 4 электронная в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Венгрия:
- "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Республика Молдова:
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, из-за действия военного положения и общей мобилизации в Украине, вызванных полномасштабным вторжением России, военнообязанным мужчинам запретили выезд из страны без уважительных причин. В то же время была создана система "Шлях", которая позволяла законно пересекать границу мужчинам-волонтерам, тем самым помогая ВСУ, ВПЛ и другим украинцам, оказавшимся в затруднительном положении из-за войны. Но, к сожалению, этой системой активно начали пользоваться неблагочестивые граждане, которые уезжали волонтерами и не возвращались назад.
Для того, чтобы уменьшить количество таких "беглецов" от мобилизации, Мининфраструктуры разработало критерии для выезда за границу по системе "Шлях".