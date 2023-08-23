Черги на кордоні України сьогодні, 23 серпня

Черги на кордоні України: яка ситуація 23 серпня
Станом на сьогодні, 23 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на кордоні України 23 серпня
Станом на 00:00 23 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Ягодин" — 16 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 90 л/а, 5 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 100 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 60 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 110 л/а, 19 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 60 л/а, 13 автобусів (електронна черга), 20 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 331 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Угорщина:
- "Тиса" — 10 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що на міжнародній дорозі, що веде з Одещини до Молдови та до Румунії, спостерігалися затори. Ускладнений рух від села Маяки.
Також ми писали, що в Україні розширюють перелік пунктів пропуску для тестування послуги "єЧерга" для автобусів. Це дасть змогу фіксувати пікові години та дні на кордоні.