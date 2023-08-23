Очереди на границе Украины сегодня, 23 августа

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На сегодня, 23 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 23 августа

По состоянию на 00:00 23 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Ягодин" — 16 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 90 л/а, 5 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 100 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 60 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 110 л/а, 19 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 60 л/а, 13 автобусов (электронная очередь), 20 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 331 электронных в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Венгрия:

"Тиса" — 10 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что на международной дороге, ведущей из Одесщины в Молдову и Румынию, наблюдались пробки. Усложненное движение от села Маяки.

Также мы писали, что в Украине расширяют перечень пунктов пропуска для тестирования услуги "Є-черга" для автобусов. Это позволит фиксировать пиковые часы и дни на границе.