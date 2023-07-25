Черги на кордоні України: яка ситуація 25 липня
Станом на 25 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на кордоні України 25 липня
Станом на 05:30 25 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 30 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" — 10 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" — 30 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 82 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Словацька Республіка:
- "Ужгород" — 5 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" — 5 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Нагадаємо, що в Україні заборонили виїзд військовозобов'язаних чоловіків за межі країни на період воєнного стану, який триває вже другий рік. Для ряду категорій громадян діють винятки, однак більшість не може перетинати кордон, а за незаконний виїзд передбачено покарання.