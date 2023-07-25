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Черги на кордоні України: яка ситуація 25 липня

25 липня 2023 06:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України 25 липня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на 25 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 25 липня

Станом на 05:30 25 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 30 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Грушів" — 10 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Краківець" — 30 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 82 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Словацька Республіка:

  • "Ужгород" — 5 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • "Тиса" — 5 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що в Україні заборонили виїзд військовозобов'язаних чоловіків за межі країни на період воєнного стану, який триває вже другий рік. Для ряду категорій громадян діють винятки, однак більшість не може перетинати кордон, а за незаконний виїзд передбачено покарання. 

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