Черга автомобілів на кордоні України. Фото: google.com

Станом на 25 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 25 липня

Станом на 05:30 25 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 30 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" — 10 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" — 30 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 82 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Словацька Республіка:

"Ужгород" — 5 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" — 5 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що в Україні заборонили виїзд військовозобов'язаних чоловіків за межі країни на період воєнного стану, який триває вже другий рік. Для ряду категорій громадян діють винятки, однак більшість не може перетинати кордон, а за незаконний виїзд передбачено покарання.