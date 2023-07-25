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Очереди на границе Украины: какая ситуация 25 июля

25 июля 2023 06:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины 25 июля
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на 25 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 25 июля

По состоянию на 05:30 25 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 30 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 10 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" — 30 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 82 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Словацкая Республика:

  • "Ужгород" — 5 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 5 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Напомним, что в Украине запретили выезд военнообязанных мужчин за пределы страны на период военного положения, который длится уже второй год. Для ряда категорий граждан действуют исключения, однако большинство не может пересекать границу, а за незаконный выезд предусмотрено наказание.

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