Черги на кордоні України: яка ситуація 26 липня
Станом на 26 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на кордоні України 26 липня
Станом на 05:30 26 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" — 60 л/а, 11 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" — 30 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" — 80 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 30 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 84 електронні в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Угорщина:
- "Тиса" — 20 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Нагадаємо, що у зв'язку з воєнним станом та загальною мобілізацією, для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років діє заборона на виїзд з України. Проте й у цьому випадку є свої винятки та обставини, які дозволяють таким громадянам перетнути кордон.