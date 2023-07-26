Черга автомобілів на кордоні України. Фото: google.com

Станом на 26 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Читайте також:

Черги на кордоні України 26 липня

Станом на 05:30 26 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" — 60 л/а, 11 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" — 30 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" — 80 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 30 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 84 електронні в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Угорщина:

"Тиса" — 20 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що у зв'язку з воєнним станом та загальною мобілізацією, для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років діє заборона на виїзд з України. Проте й у цьому випадку є свої винятки та обставини, які дозволяють таким громадянам перетнути кордон.