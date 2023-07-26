Очереди на границе Украины: какая ситуация 26 июля
По состоянию на 26 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины 26 июля
По состоянию на 05:30 26 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 60 л/а, 11 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 30 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" — 80 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 30 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 84 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Венгрия:
- "Тиса" — 20 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Напомним, что в связи с военным положением и общей мобилизацией для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действует запрет на выезд из Украины. Однако и в этом случае есть свои исключения и обстоятельства, позволяющие таким гражданам пересечь границу.