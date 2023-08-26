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Черги на кордоні України: яка ситуація 26 серпня

26 серпня 2023 06:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 26 серпня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на сьогодні, 26 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 26 серпня

Станом на 00:01 26 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Ягодин" — 14 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 80 л/а, 7 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 130 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 70 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 140 л/а, 22 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 75 л/а, 27 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 8 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Угорщина:

  • "Тиса" — 20 л/а, 18 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада, тож у цей період військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років й надалі не матимуть право на перетин кордону. Водночас є категорії українців чоловічої статі, які можуть виїжджати з України, для цього необхідно мати певний перелік документів. 

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