Черги на кордоні України сьогодні, 26 серпня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Станом на сьогодні, 26 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Станом на 00:01 26 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" — 14 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 80 л/а, 7 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 130 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 70 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 140 л/а, 22 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 75 л/а, 27 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 8 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Угорщина:

"Тиса" — 20 л/а, 18 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада, тож у цей період військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років й надалі не матимуть право на перетин кордону. Водночас є категорії українців чоловічої статі, які можуть виїжджати з України, для цього необхідно мати певний перелік документів.