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Очереди на границе Украины: какая ситуация 26 августа

26 августа 2023 06:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины сегодня, 26 августа
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На сегодня, 26 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 26 августа

По состоянию на 00:01 26 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Ягодин" — 14 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 80 л/а, 7 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 130 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 70 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 140 л/а, 22 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 75 л/а, 27 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 8 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Венгрия:

  • "Тиса" — 20 л/а, 18 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября, поэтому в этот период военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и в дальнейшем не будут иметь право на пересечение границы. В то же время, есть категории украинцев мужского пола, которые могут выезжать из Украины, для этого необходимо иметь определенный перечень документов.

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