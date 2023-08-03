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Черги на кордоні України: яка ситуація 3 серпня

3 серпня 2023 06:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 3 серпня
Черга авто та людей на кордоні України. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на сьогодні, 3 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 3 серпня

Станом на 00:00 3 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Ягодин" — 23 електронних автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 75 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 30 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 70 л/а, 14 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 100 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 130 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 100 л/а, 14 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 75 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);
  • "Смільниця" — 70 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • "Тиса" — 25 л/а, 16 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Румунія:

  • "Дякове" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що пасажиропотік на вʼїзд та на виїзд з України залишатиметься досить високим до кінця літа. При цьому червень, наприклад, користувався перевагою на виїзд громадян з України. А от з липня кордон перетинають на вʼїзд до України.

Також ми писали, що черги на контрольно-пропускних пунктах з Україною зʼявилися через пасажиропотік, що зростає, як на виїзд з країни, так і на повернення. При цьому варто розуміти, що пункти пропуску з початку повномасштабного вторгнення на кордоні з Білоруссю та Росією зачинені. Також не діє повітряне сполучення. Відтак 50% пасажиропотоку припадає на кордон із Польщею.

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