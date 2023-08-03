Черги на кордоні України сьогодні, 3 серпня

Черга авто та людей на кордоні України. Фото: Новини.LIVE

Станом на сьогодні, 3 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Читайте також:

Черги на кордоні України 3 серпня

Станом на 00:00 3 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" — 23 електронних автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 75 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 30 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 70 л/а, 14 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 100 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 130 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 100 л/а, 14 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 75 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);

"Смільниця" — 70 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" — 25 л/а, 16 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Румунія:

"Дякове" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що пасажиропотік на вʼїзд та на виїзд з України залишатиметься досить високим до кінця літа. При цьому червень, наприклад, користувався перевагою на виїзд громадян з України. А от з липня кордон перетинають на вʼїзд до України.

Також ми писали, що черги на контрольно-пропускних пунктах з Україною зʼявилися через пасажиропотік, що зростає, як на виїзд з країни, так і на повернення. При цьому варто розуміти, що пункти пропуску з початку повномасштабного вторгнення на кордоні з Білоруссю та Росією зачинені. Також не діє повітряне сполучення. Відтак 50% пасажиропотоку припадає на кордон із Польщею.