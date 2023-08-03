Очереди на границе Украины сегодня, 3 августа

Очередь автомобилей и людей на границе Украины. Фото: Новини.LIVE

На сегодня, 3 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 3 августа

По состоянию на 00:00 3 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Ягодин" — 23 электронных автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 75 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 30 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 70 л/а, 14 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 100 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 130 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 100 л/а, 14 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 75 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);

"Смольница" — 70 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 25 л/а, 16 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Румыния:

"Дьяково" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Напомним, что пассажиропоток на въезд и на выезд из Украины будет оставаться достаточно высоким до конца лета. При этом июнь, например, пользовался преимуществом выезда граждан из Украины. А вот с июля границу пересекают на въезд в Украину.

Также мы писали, что очереди на контрольно-пропускных пунктах из Украины появились из-за растущего пассажиропотока как на выезд из страны, так и на возвращение. При этом следует понимать, что пункты пропуска с начала полномасштабного вторжения на границе с Беларусью и Россией закрыты. Также не действует воздушное сообщение. Следовательно, 50% пассажиропотока приходится на границу с Польшей.