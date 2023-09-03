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Черги на кордоні України: яка ситуація 3 вересня

3 вересня 2023 06:15
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Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 3 вересня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: ДФС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на сьогодні, 3 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 3 вересня

Станом на 00:00 3 вересня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Ягодин" — 15 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 90 л/а, 12 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 45 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 70 л/а, 23 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 70 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 80 л/а, 29 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 50 л/а, 14 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 13 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Словацька Республіка:

  • "Ужгород" — 20 л/а, 18 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • "Тиса" — 20 л/а, 11 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України дозволив виїзд за кордон одній категорії студентів та курсантів. Покинути країну зможуть чоловіки, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову під час мобілізації.

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