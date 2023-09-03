Черги на кордоні України сьогодні, 3 вересня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: ДФС

Станом на сьогодні, 3 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 3 вересня

Станом на 00:00 3 вересня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" — 15 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 90 л/а, 12 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 45 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 70 л/а, 23 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 70 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 80 л/а, 29 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 50 л/а, 14 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 13 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Словацька Республіка:

"Ужгород" — 20 л/а, 18 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" — 20 л/а, 11 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України дозволив виїзд за кордон одній категорії студентів та курсантів. Покинути країну зможуть чоловіки, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову під час мобілізації.