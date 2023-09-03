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Очереди на границе Украины: какая ситуация 3 сентября

3 сентября 2023 06:15
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Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины сегодня, 3 сентября
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: ГФС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На сегодня, 3 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 3 сентября

По состоянию на 00:00 3 сентября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Ягодин" — 15 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 90 л/а, 12 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 45 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 70 л/а, 23 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 70 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 80 л/а, 29 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 50 л/а, 14 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 13 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Словацкая Республика:

  • "Ужгород" — 20 л/а, 18 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 20 л/а, 11 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что Кабинет Министров Украины разрешил выезд за границу одной категории студентов и курсантов. Покинуть страну смогут мужчины, получающие образование по авиационным специальностям и не подлежащие призыву во время мобилизации.

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