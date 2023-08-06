Черги на кордоні України сьогодні, 6 серпня

Черги на кордоні України: яка ситуація 6 серпня
Станом на сьогодні, 6 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на кордоні України 6 серпня
Станом на 00:00 6 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Ягодин" — 16 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 30 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 20 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 60 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 130 л/а, 13 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 70 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 18 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);
- "Смільниця" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Словацька Республіка:
- "Малий Березний" — 40 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 10 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" — 25 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
Нагадаємо, що в Україні продовжено термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 15 листопада 2023 року. Відповідно й надалі виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років буде обмежено.