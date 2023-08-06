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Черги на кордоні України: яка ситуація 6 серпня

6 серпня 2023 06:16
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Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 6 серпня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на сьогодні, 6 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 6 серпня

Станом на 00:00 6 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Ягодин" — 16 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 30 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 20 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 60 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 130 л/а, 13 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 70 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 18 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);
  • "Смільниця" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словацька Республіка:

  • "Малий Березний" — 40 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • "Тиса" — 25 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

Нагадаємо, що в Україні продовжено термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 15 листопада 2023 року. Відповідно й надалі виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років буде обмежено. 

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