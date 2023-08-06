Очереди на границе Украины сегодня, 6 августа

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На сегодня, 6 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 6 августа

По состоянию на 00:00 6 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Ягодин" — 16 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 30 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 20 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 60 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 130 л/а, 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 70 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 18 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);

"Смольница" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 40 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 25 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Напомним, что в Украине продлен срок действия военного положения и общей мобилизации до 15 ноября 2023 года. Соответственно и дальше выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будет ограничен.