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Черги на кордоні України: яка ситуація 7 вересня

7 вересня 2023 06:08
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Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 7 вересня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на сьогодні, 7 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 7 вересня

Станом на 05:30 7 вересня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Ягодин" — 6 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 4 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 40 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 350 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Угорщина:

  • "Тиса" — 5 л/а, 12 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що в Україні кардинально зміняться правила перетину кордону. Ідея полягає у створенні об'єднаних пунктів пропуску з Польщею, що стане справжнім проривом у галузі транспортної логістики.

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