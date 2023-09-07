Очереди на границе Украины сегодня, 7 сентября

Очереди на границе Украины: какая ситуация 7 сентября
На сегодня, 7 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины 7 сентября
По состоянию на 05:30 7 сентября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Ягодин" — 6 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 20 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 40 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 350 электронных в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Венгрия:
- "Тиса" — 5 л/а, 12 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется).
Напомним, что в Украине кардинально изменятся правила пересечения границы. Идея состоит в создании объединенных пунктов пропуска с Польшей, что станет настоящим прорывом в области транспортной логистики.